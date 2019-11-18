الكويت: جابر المبارك يعتذر عن إعادة تعيينه رئيسا للحكومة

الكويت ـ رويترز: قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح اعتذر عن قبول إعادة تعيينه رئيسا للحكومة بعد أن كلفه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بذلك امس . وكانت حكومة الجابر قدمت استقالتها الخميس الماضي. من جانبه، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن مشاورات جديدة تبدأ اليوم الثلاثاء لاختيار رئيس للحكومة بعد اعتذار الشيخ جابر المبارك عن التكليف الجديد .

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن أمرا أميريا صدر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال. وذكرت الوكالة أن الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمر بإعفاء وزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منھما. وكلف الأمير وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح بتصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع. كما كلف أنس خالد ناصر الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

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