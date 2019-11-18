بالصورة.. استئناف مباريات ممتاز السلة يثير غضب المتظاهرين على 'جبل أحد'

وكان اتحاد السلة، قد أعلن ان مباريات الدوري الممتاز، سيتم استئنافها في 23 تشرين الثاني الجاري.

ورفع المتظاهرون صورة لرئيس الاتحاد حسين العميدي على المطعم التركي "جبل احد" وانتقدوه لهذا القرار.

الاتحاد كان قد أعلن في وقت سابق، تأجيل الدوري الى 2 تشرين الثاني الحالي، قبل ان يعود ويؤجله الى اشعار آخر.



وكان من المفترض ان تنطلق مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز في 30 تشرين الاول الماضي، لكن الاتحاد فضل تأجيل المباريات بسبب التظاهرات والاحداث التي تشهدها البلاد.