عقد 12 تحالف وكتلة سياسية، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا لبحث الاوضاع التي يشهدها البلاد والخروج بمقترحات تخفف حدة الازمة.بالوثائق..مقررات الاجتماع الموسع بين قادة الكتل السياسية وشارك بالاجتماع "تحالف الفتح، وتحالف النصر ودولة القانون وتحالف القوى العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتيار الحكمة وائتلاف الوطنية وجبهة الانقاذ والتنمية وكتلة العطاء الوطني وكتلة العقد الوطني والجبهة التركمانية". واصدر المجتمعون ستة قرارات وتوصيات اضافة الى خمسة مقترحات مهمة، فيما هددوا بسحب الثقة عن الحكومة واجراء انتخابات مبكرة اذا تبين عجز الحكومة او مجلس النواب تنفيذ المواد والخطوات المذكورة ضمن التوقيتات المشار اليها. وادناه التفاصيل الكاملة للاجتماع: Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق..مقررات الاجتماع الموسع بين قادة الكتل السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.