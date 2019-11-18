افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم رفع حظر التجوال في قضاء الرفاعي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية في الرفاعي قررت رفع حظر التجوال الذي فرض على القضاء".
وكان قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار شهد تظاهرات حاشدة في الايام الماضية تخللتها عمليات اعتقال بحق عدد من المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع حظر التجوال في قضاء الرفاعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.