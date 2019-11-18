افاد مصدر امني، الاثنين، بأنه تم رفع حظر التجوال في قضاء الرفاعي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية في الرفاعي قررت رفع حظر التجوال الذي فرض على القضاء".

وكان قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار شهد تظاهرات حاشدة في الايام الماضية تخللتها عمليات اعتقال بحق عدد من المتظاهرين.