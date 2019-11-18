الخارجية الاميركية: واشنطن ستفرض عقوبات على فاسدين يسرقون ثروات العراقيين

اكدت وزارة الخارجية الاميركية، الاثنين، ان الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على فاسدين يسرقون ثروات العراقيين.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في تصريح صحافي ان "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على افراد فاسدين يسرقون ثروات العراقيين".

واضاف "سنستخدم قدراتنا لمحاسبة هؤلاء".

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وعن التظاهرات في ايران، اكد بومبيو ان "الولايات المتحدة قلقة من اعداد القتلى في احتجاجات ايران"، مشيرا الى ان "على النظام وقف القمع واحترام حقوق الانسان".

وتابع ان "ايران اكبر دولة راعية للارهاب في العالم"، موضحا ان "على ايران اعادة الانترنت في البلاد".