عريقات: إدارة ترامب تنحاز لـ"غلاة المستوطنين"

قال الدكتور صائب عريقات إن الإدارة الأمريكية بالتراجع عن اعتبار المستوطنات مخالفة للقانون الدولي"تضع نفسها في صف غلاة المستوطنين وتدافع عن مصالح الإستيطان "في الأراضى المحتلة.

ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، مستشاري الإدارة الأمريكية إلى مراجعة بنود القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.



وقال إن :" أدوات القانون الدولي جميعها تدين الاستيطان بدءاً من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحرم نقل السكان المدنيين إلى الأرض المحتلة مروراً بميثاق روما الذي يعتبر الاستيطان جريمة حرب".

كما أن :" الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، ومؤخراً القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بحيثياته القانونية الموثقة تأكيداً لهذا الموقف الواضح الذي تتخذه أدوات القانون الدولي كافة إزاء الاستيطان والذي هو غير قابل للدحض أو الشك".

وأضاف: "إن الولات المتحدة تمعن في هذا الموقف كما في مواقف أخرى في العديد من المجالات وفي مختلف مناطق العالم، وتضع نفسها في تحدٍ مباشر للقانون الدولي والإرادة الدولية وتحاول تقويض مرتكزاته والاستعاضة عنه بقانون الغاب، وهي بذلك تقضي بنفسها على دورها كلاعب دولي مسؤول وكعامل مقبول في حل الأزمات الدولية" .

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وطالب المجتمع الدولي"بالرد على هذه الإعلانات غير القانونية ".

وقال: "هذا السلوك يشكل خطراً على الاستقرار الدولي فإن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي له، ومساءلة الإدارة الأمريكية على هذه الخروقات الفاضحة والمتواصلة للقانون والإجماع الدوليين وما يمكن أن تؤدي إليه من إشاعة الفوضى والاضطراب للعلاقات بين أمم العالم".

واعتبر عريقات أن "هذه السياسة الهوجاء باتت تلقى معارضة متزايدة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك داخل الولايات المتحدة من قبل جميع الحريصين على إحلال الأمن والاستقرار والسلام العالمي بما في ذلك سلام دائم وعادل في منطقتنا يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية في تجسيد سيادة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

مزاعم نتنياهو

وبدوره زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القرار الأمريكي بمثابة "تصحيح لخطأ تاريخي"، على حد قوله.

واعتبر نتنياهو أن "سياسة الرئيس ترامب محقّة "ـ زاعما أن من "لا يعترفون بشرعية المستوطنات يعرقلون إجراء مفاوضات مباشرة للسلام".



ومن جانبها رحبت المعارضة الإسرائيلية بالقرار الأمريكي، حيث هنأ زعيم حزب " أزرق أبيض" والمكلف بتشكيل الحكومة بيني غانتس، الحكومة الأمريكية على البيان.