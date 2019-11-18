محطات في حياة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أخاه -المغفور له- الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

والشيخ سلطان بن زايد آل نهيان من مواليد أبوظبي عام 1955 وهو الابن الثاني للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتلقى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان تعليمه في العين وأبوظبي وواصل دراسته في بيروت، وتخرج عام 1973 في كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية، والتحق بدورات عسكرية خارجية في كل من باكستان ومصر.

وعُرف الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بحكمته وفطنته، الأمر الذي ظهر جليا في الاعتماد عليه بمناصب رفيعة في دولة الإمارات.

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وشغل الشيخ سلطان بن زايد عدة مناصب هامة في الإمارات نظرا لما كان عليه كقامة علمية وفكرية؛ حيث شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتولى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أيضا رئاسة دائرة الأشغال في حكومة أبوظبي فضلا عن توليه منصب القائد العام للقوات المسلحة.

كما شغل أيضا منصب نائب قائد قوات دفاع أبوظبي وقائد المنطقة العسكرية الغربية.

ويعتبر الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان من أشد المهتمين بالحفاظ على تراث الإمارات وعادات وتقاليد شعبها، حيث شغل رئيس نادي تراث الإمارات وكان يتابعه ويهتم به اهتماما خاصا.