إعلان أمريكي صادم: الاستيطان الإسرائيلي "لا يتناقض مع القانون"

وجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة لعملية السلام باعتبارها أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطيني المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن اعتبار إقامة مستوطنات مدنية بأنه يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين: "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".

وتمثل هذه التصريحات تراجعا عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 1978 الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".

ونددت الرئاسة الفلسطينية، في تصريح لـ"العين الإخبارية" بتصريحات الوزير الأمريكي وقالت: "الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وقال نبيل أبوردينة، المتحدث باسم الرئاسة: "القرار الأمريكي الجديد مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2334".

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القرار الأممي (2334)

تبنى مجلس الأمن الدولي في نهاية عام 2016 القرار (2334) الذي أكد أن "جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

وأعرب المجلس في حينها عن بالغ القلق من أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يعرض للخطر جدوى حل الدولتين على أساس حدود 1967.

وأضاف المجلس: "وإذ يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم بالأمر الواقع الأرض، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة".

ودعا القرار إلى "تجميد إسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك "النمو الطبيعي، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار/مارس 2001".

وكانت الإدارة الأمريكية السابقة امتنعت عن استخدام حق النقض "الفيتو" ضد هذا القرار.

630 ألف مستوطن بالأراضي المحتلة

تقول حركة السلام الآن الإسرائيلية إن هناك 132 مستوطنة و121 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية يقطنها أكثر من 427 ألف مستوطن إسرائيلي.

ولا تشمل هذه المعطيات 13 مستوطنة و13 بؤرة استيطانية إسرائيلية في القدس الشرقية يقطنها أكثر من 215 ألف مستوطن إسرائيلي.