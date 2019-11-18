فلسطين: خطوة واشنطن بشأن المستوطنات باطلة

نددت الرئاسة الفلسطينية، الإثنين، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي قال فيها إن الولايات المتحدة تنوي الاعتراف بأن المستوطنات لا تخالف القانون الدولي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن "الاستيطان باطل وغير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أن القرار الأمريكي الجديد مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334.

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بدورها اعتبرت عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في تغريدة على "تويتر"، تصريحات بومبيو "ضربة أخرى للقانون الدولي والعدالة والسلام".

ووجهت الإدارة الأمريكية ضربة جديدة لعملية السلام، باعتبارها أن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة "لا يتناقض مع القانون الدولي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن اعتبار إقامة مستوطنات مدنية بأنه يتعارض مع القانون الدولي لم يسهم في تقدم قضية السلام".

وأضاف بومبيو، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين: "الحقيقة الصعبة هي أنه لن يكون هناك أي حل قضائي للنزاع، والحجج حول من هو الصواب ومن الخطأ من حيث القانون الدولي لن تجلب السلام".

وتمثل هذه التصريحات تراجعاً عن الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في عام 1978، الذي نص على أن "المستوطنات في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".