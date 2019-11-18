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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ”نيويورك تايمز“ تكشف وثائق سرية حول احتجاجات العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات خاصة
سببت وثائق سرّبتها صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، بشأن النفوذ الإيراني في العراق، ضجة في الأوساط السياسية والشعبية، وعلى مواقع التواصل.
وكشفت الصحيفة، النقاب، الإثنين، عن مئات الوثائق السرية المسربة التي تلقي الضوء على ما وصفتها بـ ”حرب الظل“ على النفوذ الإقليمي، والمعارك الدائرة داخل أقسام التجسس في إيران.
وبينت الوثائق، كيف تتدخل إيران في الشؤون العراقية والدور البارز للجنرال قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ في الحرس الثوري، الذي زار العراق من أجل إقناع رئيس الحكومة من خلال حليف برلماني، بالتمسك بمنصبه وعدم الاستجابة للمتظاهرين.
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