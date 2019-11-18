الأرصاد السعودية: تصدر تنبيه متقدم بهطول أمطار على الرياض والمحافظات التابعة لها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات خاصة أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني للرؤية الأفقية وتساقط البرد على منطقة الرياض.

وجاء التنبيه ليشمل مدينة الرياض والمحافظات التابعة لها (الأفلاج - الحريق - الخرج - الدرعية - الدلم - الدوادمي - الرين - الزلفي - السليل - العاصمة الرياض - الغاط - القويعية - المجمعة - المزاحمية - ثادق - حريملاء - رماح - شقراء - ضرما - عفيف - مرات - وادي الدواسر). ونوّهت الأرصاد بأن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الثالثة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، فيما بدأ التنبيه من الساعة الرابعة صباحاً لهذا اليوم.

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