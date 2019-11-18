شكرا لقرائتكم تركيا تهدد بمواصلة حملة عسكرية في شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو، الاثنين، من أن بلاده قد تواصل حملتها العسكرية شمال سوريا ضد القوات الكردية في حال لم تكمل الولايات المتحدة وروسيا تنفيذ كل ما هو وارد في الاتفاقات بشأن هذه المنطقة.

وقال الوزير التركي حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول: "هل التزمتا بكل ما هو وارد في الاتفاقات؟ كلا لم تفعلا، ولكن عليهما القيام بذلك".

وكانت تركيا شنت هجوما عسكريا داخل الاراضي السورية مستهدفة قوات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها إرهابية، مع أنها متحالفة مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش.

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وإثر لقاءات منفصلة بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من جهة ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والاميركي دونالد ترمب، تم التوصل الى اتفاقين مع موسكو وواشنطن لسحب القوات الكردية من شمال شرق سوريا.

وتابع الوزير التركي في كلمة ألقاها امام لجنة برلمانية: "في حال لم نحصل على النتيجة المرجوة سنقوم بما يلزم. علينا القضاء على التهديد الارهابي الذي يدق أبوابنا".

واشار تشاوش اوغلو في كلمته الى الجهود التي يبذلها المسؤولون الاميركيون والاتراك لضمان انسحاب الميلشيات الكردية من شمال شرق سوريا بعد التهديدات المتعددة التي وجهها اردوغان منذ العام 2018 بالتدخل عسكريا.