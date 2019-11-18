حكمت ديب: هناك العديد من ملفات الفساد غطاها وراعيها سعد الحريري

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​حكمت ديب​ الى ان ​التيار الوطني الحر​ لم يسكت عن ملفات ​الفساد​ لا سيما عن ​مرفأ بيروت​ الذي نزل عليه رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ شخصيا الى المرفأ وقال "خلي السياسيين ينضبوا". واكد ان التيار قدم اكثر من 100 اخبار الى ​القضاء اللبناني​، ولو مهما حصل سنتحدث اكثر.

واعتبر ديب في حديث تلفزيوني، ان هناك العديد من ملفات الفساد غطاها وراعيها سعد الحريري، من "​سوليدير​" وغيرها من الملفات لاسباب سياسية وانتخابية وغيرها. واكد انه لا ينكر تمثيل الحريري لطائفته، ونحن وصلنا لدرجة لم يعد من المجدي السكوت، والمطلوب معالجة لهذه الملفات.

واكد انه شخصيا لن يسمي سعد الحريري لرئاسة الحكومة، واذا كنا نريد معالجة مسألة الفساد والهدء الذي حاصل هناك مكامن هدر بالمليارات مسؤول عنها وغطاها سعد الحريري.