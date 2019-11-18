جعجع: تكتل الجمهورية القوية لن يشارك في الجلسة التشريعية المقررة غدا

أعلن رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​، في ​مؤتمر​ صحفي، عن أن "تكتل ​الجمهورية القوية​ لن يشارك في ​الجلسة التشريعية​ المقررة غدا"، مشيرً الى "أننا إذا ننظر الى جدول أعمال الجلسة غداً، إن قانون العفو العام كان مطروحًا منذ سنوات عدة وحتى يوم أمس لم نصل إلى نتيجة بشأنه، فهل يا ترى إدراج هذا القانون يقع تحت تشريع الضرورة؟".

واعتبر جعجع أن "جدول أعمال جلسة مجلس النواب غير مناسب على الاطلاق والضروري في الوقت الحاضر هو تشكيل حكومة تكنوقراط والدعوة لاستشارات نيابية ملزمة"، موضحًا "أننا نشارك فقط في أي جلسة محددة لانتخاب اللجان النيابية حصرًا".

ولفت الى أن "وضع المصارف دقيق وخطر والمواطنين يجدون صعوبة في تحريك أموالهم وخطوط الائتمان أصبحت شبه معدومة وذلك أدى الى صعوبات في القطاع الخاص، على المستوى الصناعي والزراعي بشكل خاص، مما أدى إلى تخفيض بعض المداخيل في القطاع الخاص".

ورأى أن "سوق المصارف والأدوية غير مستقر وقد بدأ فقدان بعض السلع الأساسية. لكن بالرغم من كل هذه الصعوبات لا دعوة لاستشارات نيابية ولا عمل على تشكيل حكومة"، مشددًا على أن "وضعنا بحاجة إلى حكومة إنقاذ واختصاصيين مستقلين لأن الأكثرية الحاكمة أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. وللأسف البعض يتمسك بمصالحه ونحن بحاجة لكل دقيقة من أجل وقف النزف الحاصل والمعنيين بالأمر لا يقومون بشيء غير للاحتفاظ بالكراسي".

ونوّه جعجع بأن "الحل الوحيد هو تكليف رئيس حكومة وإقامة استشارات وإقامة حكومة اختصاصيين مستقلين لأن الرأي العام لن يقبل إلا بذلك"، مضيفًا: "حرام" تضييع الوقت وتضييع أي لحظة".