اشار رئيس ال​حكومة​ السابق ​نجيب ميقاتي​ ردا على سؤال عن موقفه من الجلسة النيابية المقررة غدا، الى ان "جلسة الغد تنقسم الى جلستين، الاولى مخصصة لانتخاب ​اللجان النيابية​، ويحكم النظام الداخلي للمجلس و​الدستور​ بانعقادها، وهي ضرورية بغض النظر عن وجود الحكومة او عدمه، وهذه الجلسة سأشارك بها. اما الجلسة الثانية وهي تشريعية، فموقفنا الثابت ان لا تشريع بوجود حكومة مستقيلة، وبالتالي فلن اشارك بها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي: سنشارك بجلسة انتخاب اللجان لكننا سنقاطع الجلسة التشريعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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