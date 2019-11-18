المعلمي: إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط ولا تتمتع بحسن النية

أكّد مندوب ​السعودية​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ عبد الله المعلمي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح ال​مؤتمر​ في ​نيويورك​، أنه "كنا نأمل بأن تستجيب جميع دول المنطقة لهذه الدعوة للمشاركة في المؤتمر. كنا نأمل ألا نرى أماكن فارغة في القاعة، ومع ذلك هذا يحدث الآن. لأن عدم تواجد ​اسرائيل​ ​الدولة​ النووية الوحيدة في ​الشرق الأوسط​ يعني أنها لا تتمتع بحسن النية".

وشدد المعلمي على أن "السعودية ترى أنه من الضروري إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل في جميع مناطق ​العالم​، وخاصة في الشرق الأوسط، التي تتميز الأوضاع فيها بعدم الاستقرار"، موضحًا أن "عدم إنشاء ​المجتمع الدولي​ هذه المنطقة في الشرق الأوسط حتى الآن أثر سلبيا على الأوضاع في العالم بأسره وفيها على وجه الخصوص".

وبدأت في نيويورك اليوم أعمال مؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط الذي من المقرر أن يستمر حتى 22 تشرين الثاني الحالي.