أكّدت ​السلطة الفلسطينية​ أنها "تعتبر موقف ​واشنطن​ بشأن المستوطنات باطلًا ويتعارض كليا مع القانون الدولي". وكان قد أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ، في وقت سابق، عن أن "واشنطن تعترف بقانونية المستوطنات الإسرائيلية وعدم إعاقتها لعملية السلام"، مشيرًا الى أنها "المستوطنات الإسرائيلية منسجمة مع القانون الدولي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطة الفلسطينية: موقف واشنطن بشأن المستوطنات باطل ويتعارض كليا مع القانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.