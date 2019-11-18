أمير قطر يبعث ببرقية تعزية لرئيس الإمارات بوفاة سلطان بن زايد آل نهيان

بعث ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ببرقية تعزية لرئيس دولة ​الإمارات​ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بوفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية.

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