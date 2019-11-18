خارجية الاردن: نحذر من خطورة التغيير بالموقف الأميركي إزاء المستوطنات

اشار وزير الخارجية ​الاردن​ية ايمن الصفدي الى ان "المستوطنات الإسرائيلية في ​فلسطين المحتلة​ خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق ​السلام​ الشامل". واكد الصفدي في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ان "موقف الاردن في ادانة المستوطنات راسخ ثابت. ونحن نحذر من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام".

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