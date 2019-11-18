بومبيو: واشنطن تعترف بقانونية المستوطنات الإسرائيلية وعدم إعاقتها لعملية السلام

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ عن أن "​واشنطن​ تعترف بقانونية المستوطنات الإسرائيلية وعدم إعاقتها لعملية ​السلام​"، مشيرًا الى أنها "المستوطنات الإسرائيلية منسجمة مع القانون الدولي".

ولفت بومبيو الى أن "الولايات المتحدة الاميركية تعرب عن قلقها العميق من سقوط قتلى في احتجاجات إيران"، معتبرًا أنه "يجب إجراء محادثات بشأن التهديدات الإيرانية في المنطقة وعلى إيران التراجع عن انتهاكاتها فيها".