وزير الاتصالات الإيراني: مزاعم واشنطن بإمكانية توفير الإنترنت للمواطنين لا يمكن تنفيذها

علق وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي على مزاعم السفير الأميركي في ألمانيا بإمكانية توفير الإنترنت للإيرانيين، مؤكدًا أنها "مزاعم لا يمكن تنفيذها".
ولفت الى أن "ما تتشدق به واشنطن بقدرتها على تزويد الشعب الإيراني بالإنترنت كاذبة"، مبينا أن "الإيرانيين ليسوا بحاجة إلى ذلك".
وطلب محمد جواد آذري جهرمي من الولايات المتحدة "رفع العقوبات عن أدوية سرطان الأطفال بدلا من تقديم الإنترنت".
إلى ذلك، صرح الوزير بأنه مطلع على انزعاج الشعب من قطع الإنترنت، مشددًا على أن ذلك سيعود بالضرر على المواطنين والنظام.
وأشار إلى أن لدى مجلس الأمن القومي الإيراني "مخاوف"، لذا قرر قطع الإنترنت، مضيفا أنه يعتقد أن "قرارا سيصدر بإعادة الخدمة قريبا وأنه يتابع الأمر عن كثب".
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