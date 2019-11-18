وزير الاتصالات الإيراني: مزاعم واشنطن بإمكانية توفير الإنترنت للمواطنين لا يمكن تنفيذها

علق وزير ​الاتصالات​ الإيراني محمد جواد آذري جهرمي على مزاعم ​السفير الأميركي​ في ​ألمانيا​ بإمكانية توفير ​الإنترنت​ للإيرانيين، مؤكدًا أنها "مزاعم لا يمكن تنفيذها".

ولفت الى أن "ما تتشدق به ​واشنطن​ بقدرتها على تزويد الشعب الإيراني بالإنترنت كاذبة"، مبينا أن "الإيرانيين ليسوا بحاجة إلى ذلك".

وطلب محمد جواد آذري جهرمي من ​الولايات المتحدة​ "رفع العقوبات عن أدوية سرطان ​الأطفال​ بدلا من تقديم الإنترنت".

إلى ذلك، صرح الوزير بأنه مطلع على انزعاج الشعب من قطع الإنترنت، مشددًا على أن ذلك سيعود بالضرر على المواطنين والنظام.

وأشار إلى أن لدى ​مجلس الأمن القومي الإيراني​ "مخاوف"، لذا قرر قطع الإنترنت، مضيفا أنه يعتقد أن "قرارا سيصدر بإعادة الخدمة قريبا وأنه يتابع الأمر عن كثب".