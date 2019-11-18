النشرة: اطلاق نار قرب مطعم الساحة على طريق المطار إستهدف مؤسسة خاصة

افادت معلومات لـ "الخليج 365" عن اطلاق نار قرب مطعم الساحة على طريق المطار إستهدف مؤسسة خاصة، وذكرت المعلومات ان من اطلق النار هو من اصحاب السوابق.
ولفتت الى ان الحادث فردي استهدف أحد المحال التجارية ولا اصابات بل اضرار مادية.
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