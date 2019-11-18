النشرة: اطلاق نار قرب مطعم الساحة على طريق المطار إستهدف مؤسسة خاصة

افادت معلومات لـ "​الخليج 365​" عن ​اطلاق نار​ قرب ​مطعم الساحة​ على ​طريق المطار​ إستهدف مؤسسة خاصة، وذكرت المعلومات ان من اطلق النار هو من اصحاب السوابق.

ولفتت الى ان الحادث فردي استهدف أحد المحال التجارية ولا اصابات بل اضرار مادية.