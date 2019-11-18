مسيرات انطلقت من ساحة عبد الحميد كرامي النور تحت عنوان طرابلس تنتفض

جابت مسيرة شوارع ​مدينة طرابلس​ تحت عنوان "طرابلس تنتفض".وقد خرج المعتصمون في مسيرات متفرقة باتجاه منطقة ​البحصاص​ مرورا ب​باب الرمل​ وشارع الحرية.

كما توجهت مسيرة أخرى نحو مدينة ​الميناء​ وقد قرع المشاركون على الطبول وأطلقوا هتافات طالبت بتحقيق مطالب الحراك من ​حكومة تكنوقراط​ ومواجهة ​الفساد​ وإعادة الأموال المنهوبة.

وفي الميناء افترش المتظاهرون الطريق باجسادهم معلنين قطع الطريق.

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