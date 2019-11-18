عبدالله: اللقاء الديمقراطي لم يتخذ قرار المقاطعة لمجلس النواب ورئيسه

أكّد عضو ​اللقاء الديمقراطي​ ​بلال عبد الله​، في تصريح تلفزيوني، "أننا كنا نتمنى أن يتم متابعة ​جلسة مجلس النواب​ بعد إجراء ​الاستشارات النيابية​ اللازمة"، مشيرًا الى أنه "كأن المسؤولين لا يحترمون مطالب بالشارع".

وشدد عبدالله على "أننا سنبقى متمسكين بالسلم الأهلي ونتمنى ألا يتم أخذ موقفنا في اتجاه لا نريده"، موضحًا أن "بعض الأصوات المريضة تقول إننا نسلّح الانتفاضة وهذا أمر غير صحيح".

وفي حديث تلفزيوني اخر، اعتبر بلال عبدالله ان الملفات التي فتحها الرئيس ميشال عون انتقائية رغم انها محقة، الم يرى ملفات في الكهرباء والجمارك والاملاك البحرية؟ ودعا الى الاسراع بالدعوة للاستشارات النيابية الملزمة.

واكد اللقاء الديمقراطي لم يتخذ قرار المقاطعة لمجلس النواب ورئيسه نبيه بري، والمهم ان نلاقي انتفاضة الناس في نصف الطريق واعطاء الناس الثقة.