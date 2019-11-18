علوش: الحريري كان سيصوّت مع كتلته للصفدي ليكون رئيساً للحكومة

اشار عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​ الى ان هناك ملف الاكثر حدة وشراسة في ​لبنان​ هو ملف ​الطاقة​ الممسوك من قبل وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​، ونحن لن نغطي احدا من الفاسدين في تيار "المستقبل"، وأي مسؤول في ​تيار المستقبل​ يثبت أنّه متورط في ملف فساد فليذهب إلى ​القضاء​ ويُحاسب.

واكد علوش في حديث تلفزيوني، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ كان سيصوّت مع كتلته للوزير السابق ​محمد الصفدي​ ليكون رئيساً للحكومة وكان على ​رئيس الجمهورية​ أن يدعو إلى استشارات نيابية ملزمة