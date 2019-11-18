علوش: الحريري كان سيصوّت مع كتلته للصفدي ليكون رئيساً للحكومة

اشار عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش الى ان هناك ملف الاكثر حدة وشراسة في لبنان هو ملف الطاقة الممسوك من قبل وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، ونحن لن نغطي احدا من الفاسدين في تيار "المستقبل"، وأي مسؤول في تيار المستقبل يثبت أنّه متورط في ملف فساد فليذهب إلى القضاء ويُحاسب.
واكد علوش في حديث تلفزيوني، ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري كان سيصوّت مع كتلته للوزير السابق محمد الصفدي ليكون رئيساً للحكومة وكان على رئيس الجمهورية أن يدعو إلى استشارات نيابية ملزمة
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