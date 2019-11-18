أبو الحسن: الخطوة الأولى في المسار الإصلاحي هي بإقرار قانون إستقلالية

أكد أمين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي أبو الحسن​ أن "الخطوة الأولى في المسار الإصلاحي هي بإقرار قانون إستقلالية ​القضاء​ وأية خطوة دون ذلك ستؤدي إما الى التشفّي او الى الإستنساب الذي سيوفر الغطاء للكثير من الفاسدين المحميين ، أما قانون العفو المقترح بشكله الحالي فهو مرفوض ومردود وتبقى الأولوية للإستشارت النيابية وليس لأي شيء آخر".

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