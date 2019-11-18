وهاب: هل الحريري في أجواء 1559 جديد؟

علّق رئيس "​حزب التوحيد العربي​" ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلًا: "هل رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ في أجواء 1559 جديد؟ سؤال مطروح بعد محاولة تعطيل كل المؤسسات. ​لبنان​ دخل مرحلة الإنهيار الكامل".

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