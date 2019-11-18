"وكيل البرلمان" يكشف تفاصيل مشروع قانون مكافحة الشائعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدم به بشأن مكافحة الشائعات، وأُحيل للجنة التشريعية، بالبرلمان، يهدف للتصدى لهذه الظاهرة التى انتشرت خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت خطرا يهدد أمن وسلامة المجتمع.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن مشروع القانون يتواكب مع العصر، ويتصدى لكم الشائعات والأكاذيب التى يتم الترويج لها خلال وسائل التواصل المختلفة، والتى أصبحت تمثل خطورة على الدولة المصرية لا تقل عن الإرهاب، فهذه الشائعات بمثابة سلاح يراد منه إحداث بلبلة فى وانشقاق فى المجتمع المصرى، وتهدد الأمن والسلم العام، وفى بعض الأحيان نتج عن هذه الشائعات حوادث قتل وسرقة وخسارة فى تداول الأوراق المالية، وغيره من الوقائع التى تستلزم ضرورة التصدى لهذه الأزمة واستخدام نفس الأسلحة فى القضاء عليها.
وأشار وهدان، إلى أن القانون الجديد يتضمن عقوبات رادعة وصارمة لكل من يروج شائعات وأكاذيب سواء كان فرد أو كيان أو جماعة، خاصة وإن كانت هذه الأكاذيب يُراد منها نشر الفوضى والبلبلة فى المجتمع المصرى، او النيل من بعض المؤسسات، أو تهدف لانشقاق داخلى فى المجتمع، لافتا، إلى أن العقوبات تتوافق مع تلك الوارد فى قانون الإجراءات الجنائية، وستكون متدرجة وفقا لحجم الجرم المرتكب.
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