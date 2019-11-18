شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تركى معارض: 2 مليون ضحية لقرارات فصل من العمل و17 ألف سيدة بسجون أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد النائب التركي في حزب السعادة المعارض جيهان جير إسلام، مراسيم القانون التي تسنها السلطة الحاكمة التركية عمدًا لفصل العمال والموظفين، معتبرها أكبر الفواجع، التي تؤثر على الملايين.

وأوضح أن السلطة الحاكمة برئاسة رجب طيب أردوغان تفصل الموظفين من عملها دون تحقيق أو سؤال، وفجأة دون محكمة وعلى نحو غير قانوني، وذكر إسلام مثالًا على هذا أنه في مرة جرى فصل 140 ألف شخص من عملهم على نحو غير قانوني ودون إبداء أسباب، وأن الحكومة التركية لا تدرك أن هذا لا يؤثر فقط على هؤلاء الأشخاص بل يؤثر أيضًا على عائلاتهم، ما يعني معاناة حوالي مليوني شخص من قرارات الفصل.

وأعلن إسلام، انتحار 70 شخصًا من المفصولين من عملهم بموجب مرسوم قانوني، وانتقد الدولة في تلك النقطة لأنها أوصلت هؤلاء الأشخاص إلى التخلص من حياتهم من خلال طردهم والافتراء عليهم.

وذكر إسلام أنه يوجد في السجون التركية حوالي 17 ألف سيدة، وأن هذا لم يحدث من قبل في التاريخ الإسلامي كله، حيث أنه يوجد عادة في الحضارة الإسلامية والثقافة التركية أنه لا يتم محاسبة النساء والأطفال في السياسة.