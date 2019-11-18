الرئيس الأفغاني السابق ينتقد عفو ترامب عن أمريكيين مدانين في جرائم حرب

محمد اسماعيل - القاهرة - أفغانستان - (أ ش أ)
انتقد الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، اليوم الاثنين، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو عن جنديين أمريكيين كانا قد أدينا في جرائم حرب في أفغانستان.
وقال كرزاي ، في بيان صدر عن مكتبه ، نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية ، إن الحكومة الأمريكية أثبتت عدم احترامها للقيم الإنسانية خاصة احترام حياة الأفغان باتخاذها هذا القرار.
وأعلن البيت الأبيض في بيان، السبت الماضي، أن ترامب وقع عفوا رئاسيا عن جنديين أمريكيين مدانين بالفعل في جرائم حرب.
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