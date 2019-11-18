اخبار العالم

الرئيس الأفغاني السابق ينتقد عفو ترامب عن أمريكيين مدانين في جرائم حرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - أفغانستان - (أ ش أ)

انتقد الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، اليوم الاثنين، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو عن جنديين أمريكيين كانا قد أدينا في جرائم حرب في أفغانستان.

وقال كرزاي ، في بيان صدر عن مكتبه ، نقلته وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية ، إن الحكومة الأمريكية أثبتت عدم احترامها للقيم الإنسانية خاصة احترام حياة الأفغان باتخاذها هذا القرار.

وأعلن البيت الأبيض في بيان، السبت الماضي، أن ترامب وقع عفوا رئاسيا عن جنديين أمريكيين مدانين بالفعل في جرائم حرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأفغاني السابق ينتقد عفو ترامب عن أمريكيين مدانين في جرائم حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا