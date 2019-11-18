أمريكا: بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ليس انتهاكًا للقانون الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ) أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي.

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