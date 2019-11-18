وزير التنمية المحلية: السيسي حريص على رفع مستوى البنية التحتية والخدمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفع مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في كافه المحافظات، لافتا إلى وجود تكليفات من الرئيس بأن يكون الصرف الصحي رقم واحد في أي مشروع تطوير قرى ومدن أو في المشروعات الجديدة.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الخطة، المنعقد برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، لدراسة أزمة غرق الشوارع والميادين في المحافظات المصرية بسبب هطول الأمطار والسيول.

وقال الوزير "قبل حدوث السيول الأخيرة كان لدينا توقعات بحدوثها واتخذنا عددا من الإجراءات، وتم عمل مجلس محافظين مرتين واستعراض خطط كل محافظ حول الاستعدادات اللازمة".

وأضاف الوزير أنه تواصل مع المحافظين ودرسنا الاستعدادات ومد المحافظات بالإمكانيات اللازمة.

ووجه الوزير الشكر للقوات المسلحة ورجال الشرطة على مشاركتهم في التعامل مع مشكلات السيول، لافتا إلى أن ١١ محافظة شهدت تلاحم القوات المسلحة والشرطة والمحافظين، مؤكدا أن هذا التلاحم لم يكن من فراغ لكن نتيجة لاستعداد جيد ولترتيبات مسبقه.

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كما وجه الوزير الشكر للمواطنين الذين تضامنوا مع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأزمات الناتجة عن تساقط السيول.

وقال الوزير إنه "حدث في الإسكندرية إعصار وليس سيولا وتم التعامل مع الموقف بشكل جيد نتيجة لما تم من جهود مسبقة لتفادى تبعات التغيرات المناخية".

وتابع: "نعمل على إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى جهودنا بعمل شبكات صرف صحي في المدن الجديدة".

وأكد الوزير وجود خطة لرصف عدد كبير من الشوارع في المدن والقرى، مشيرا إلى احتياج نحو ٤٠ مليار جنيه لإصلاح الطرق.

وفيما يخص الطرق الجديدة، قال الوزير: "قمنا بتشكيل لجان من كليات الهندسة بالمحافظات لاستلام الطرق الجديدة من الشركات للتأكد من مطابقتها للمواصفات".

وأشار إلى أن "وزارة التنمية المحلية تقوم بتنسيق كامل مع كافة المحافظات ونشكل لجانا على مستوى وزاري لوضع حلول لمشكلات للصرف الصحي".