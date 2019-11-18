وزير الإسكان لـ"النواب": نتدارك مشكلات شبكات صرف الأمطار بالمدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة على مستوى الجهات المعنية عندما أعلنت الاستعداد الكامل لموسم الأمطار، ومن ثم تبعها أزمة بالقاهرة ومختلف المحافظات "لم تقل أنه لن يحدث مشكلة رغم هذه الاستعدادات".

وأضاف الوزير - خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشتركة المشكلة برئاسة سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب لبحث موضوع (غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار) اليوم الاثنين، والمكلفة بإعداد تقرير عنها يعرض على المجلس، وبحضور عدد من الوزراء المعنيين - "الحكومة لم تقل أنها استعدت لموسم الأمطار بشكل لم يمنع حدوث أي عواقب تماما، لكن قالت إنها جاهزة في حدود الإمكانيات".

وأكد الجزار أن عدم حدوث مشكلة جراء الأمطار على مستوى الجمهورية أمر مكلف جدا ويفوق القدرات الحالية للدولة.

وشدد وزير الإسكان على "ضرورة أن نعي أن محافظات مثل القاهرة والإسكندرية وغيرها التي تم تشيدها منذ زمن بعيد، غير مؤهلة لعمل شبكة صرف للأمطار، لأنه من ناحية ستكون مكلفة اقتصاديا، وفنيا أمر ليس في الإمكان، حيث من غير الطبيعي أن نقوم بعمل شبكة صرف للأمطار داخل الطرق والشوارع بمختلف المحافظات وفق تعقيدات الشبكات من كهرباء وصرف وغاز وغيرها من ما تضمه الشوارع من شبكات، ومن ثم من الناحية الفنية أمر غير مؤهل".

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ولفت إلى أن الحكومة تتدارك هذا الأمر في المدن الجديد بعمل إطارات لصرف الأمطار حتى لا تتكرر هذه الإشكاليات بالمدن الجديدة، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقي مع التكلفة الاقتصادية والعوائق الفنية أن نعمل على عمل شبكة صرف للأمطار في حالة شدتها لا تحدث سوى مرة أو أثنين كل عدد من السنوات.

وأكد الجزار أن المواطن يرى أن توجيه الاستثمارات نحو عمل شبكات صرف صحي أهم بكثير من عمل شبكات صرف أمطار وفق تكلفة اقتصادية وعواقب فنية خاصة في المدن القائمة منذ زمن بعيد، مشيرا إلى حاجتنا لقرابة 300 مليار جنية لاستكمال أعمال الصرف الصحي والتي وصلت نسبة الأعمال له حتى 42%.. قائلا: "ده مش رقم كبير ونحتاج للعمل أكثر".

وواصل وزير الإسكان حديثه: "نحن نقيم الأزمة الأخيرة وفق الإمكانيات المتاحة والجهود التي تتم"، مؤكدا أن الحكومة تعاملت معها بكل جديدة عبر حلول عاجلة ومتوسطة الأجل ومن ثم التحرك الحكومي وفق أزمات الأمطار في مصر في إطار الإمكانيات المتاحة، وإيجاد حلول جيدة".

وتطرق الجزار نحو ثقافة التعامل مع أزمات الأمطار وأن البنية التحتية غير مؤهلة، سواء من شبكة الصرف أو الحارات المخصصة لسيارات الصرف، مؤكدا أن الجميع تابع ما حدث من توقف مروري وازدحام كبير وهو ما عمل على تأخر وصول سيارات الصرف لمكان الأزمات مثل كوبري العروبة، ورغم ذلك تعاملنا بشكل حاسم وفي 24 ساعة تم القضاء على الأزمة.

وعن تساؤلات الأعضاء بشأن الاستفادة من مياه الأمطار قال وزير الإسكان :"هذا يحدث بالفعل من خلال التوجيه للأمطار للنزول إلى الترع والمصارف ومن ثم نستفيد منها في مياه الشرب... أو اختلاطها بالمياه الجوفية وهو ما نستفيد منها أيضا"، مؤكدا أن الاستفادة متحققة بالفعل، والحكومة قامت بدورها وفق الإمكانيات بأزمة الأمطار الأخيرة ولا تستطيع أن تعمل شبكة صرف أمطار في المحافظات القائمة وأنما بالمدن الجديدة يتم تدراك ذلك.