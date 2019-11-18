"تعليم كفر الشيخ" تحقق في شكوى اعتداء معلمة على تلميذة بالحامول

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، شكوى عامل مقيم بمركز الحامول، حول اعتداء تعرضت له طفلته على يد مُعلمة داخل فصلها بمدرسة قرية العنتراوي الابتدائية التابعة لإدارة الحامول التعليمية، بسبب مشاحنة الطفلة مع زميلتها ابنة المعلمة المشكو في حقها.

كلفت وكيلة التعليم سعد كامل، محقق قانوني بإدارة الشؤون القانونية بالمديرية، باستدعاء أطراف الواقعة، للوقوف على حقيقتها، وإعداد تقرير بما تسفر عنه التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الواقعة.

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وكان نشطاء تداولوا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينات لإبراهيم عنتر (عامل بمغسلة) والد "مريم" تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، تحدث فيها عن الواقعة.

وأوضح والد التلميذة المعتدى عليها، في تصريحات لمصراوي، أن ابنته "مريم" التلميذة بالصف الخامس الابتدائي بالمدرسة المذكورة وقعت بينها وبين تلميذة أخرى تدرس معها بنفس الفصل مشاحنة بخصوص عمل والد كل منهما، وأن ابنته تصدت لمعايرة زميلتها، فحضرت ولية أمر زميلتها وتعمل معلمة بمدرسة مجاورة، وعنفت ابنته واعتدت عليها بالضرب، وأجلستها بآخر صفها، على مرأى ومسمع مسؤولي المدرسة، على حد وصف الوالد.

أضاف العامل صاحب الشكوى، لـ"الخليج 365": "فوجئت بمريم عند قدومها إلى المنزل تبكي وتقول إن المعلمة والدة زميلتها جذبتها من شعرها وأمرت بنقلها من المقعد وأجلستها في آخر الفصل.. ابنتي في حالة نفسية سيئة وبكاء مستمر بعد ما حدث لها من تنمر، وترفض التوجه إلى مدرستها".​