الكويت تنفي تلقيها أي تساؤلات أوروبية بشأن البدون

نفى السفير وليد الخبيزي مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا، تلقي الكويت أي تساؤلات من الاتحاد الأوروبي بشأن ملف "البدون".

وأكد الخبيزي أن الكويت لم تتلقَ أي أسئلة بهذا الشأن، باعتبار أن الكويت شفافة وجميع ملفاتها مكشوفة للجميع وليس لديها ما

تخفيه في هذا الملف.جاء ذلك على هامش الاحتفال بعيد الملك بمملكة بلجيكا، موضحًا أن دولة الكويت تعتبر بريطانيا مركزًا عالميًا للتجارة حتى قبل الانضمام للاتحاد الأوروبي.