الصين تحذر الولايات المتحدة من "تصعيد حدة التوترات" في بحر الصين الجنوبي

حذر مسئولو دفاع صينيون اليوم الاثنين نظراءهم الأمريكيين من "استعراض العضلات" في بحر الصين الجنوبي المُتنازع عليه، عقب اجتماعهم مع وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر صحفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية الكولونيل وو قيان إن منطقة النزاع في بحر الصين

الجنوبي تعد واحدة من بين عدة قضايا ناقشها أسبر مع نظيره الصيني الجنرال وي فينغي خلال لقائهما في وقت سابق من اليوم، وذلك حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.وأوضح وو قيان أن الجانب الصيني حث نظيره الأمريكي على الكف عن "استعراض العضلات" في بحر الصين الجنوبي، وعدم إثارة الاستفزازات وتصعيد حدة التوترات في المنطقة.جدير بالذكر أن بكين طالما أعلنت أن بحر الصين الجنوبي جزءًا من سيادتها الإقليمية، وسط مطالب من دول أخرى في المنطقة بأحقيتها فيه، وقد سيرت واشنطن سفنًا بحرية في البحر اعتبرتها الصين محظورة؛ وذلك وفق ما أفادت به المصادر الصحفية.