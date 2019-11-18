مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بولاية "أوكلاهوما الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادثة إطلاق نار وقعت بموقف سيارات تابع لأحد متاجر شركة التجزئة الأمريكية "وال مارت" صباح اليوم الإثنين، وذلك وفقا لما أعلنت شرطة ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية. أعلنت شرطة ولاية "أوكلاهوما" الأمريكية. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن من بين القتلى المشتبه به في ارتكاب الحادثة، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت بمدينة "دنكان" التي تبعد 80 ميلا عن جنوب مدينة "أوكلاهوما سيتي"، ولم يدل أي مصدر رسمي حتى الآن أي تفاصيل حول ملابسات الحادثة أو معلومات عن الضحايا. ارتكاب الحادثة، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت بمدينة "دنكان" التي تبعد 80 ميلا عن جنوب مدينة "أوكلاهوما سيتي"، ولم يدل أي مصدر رسمي حتى الآن أي تفاصيل حول ملابسات الحادثة أو معلومات عن الضحايا.

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