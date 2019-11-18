الدولية للطاقة الذرية: مخزون إيران من الماء الثقيل تجاوز الحد المنصوص عليه

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من الماء الثقيل تجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي بين المجتمع الدولي وطهران.

ونقلت "رويترز"، اليوم الاثنين، عن تقرير وجهته الوكالة الدولية إلى الدول الأعضاء، أنه "في 16 نوفمبر

2019، أبلغت إيران الوكالة بأن مخزونه من الماء الثقيل تجاوز 130 طنا".

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وتابع التقرير أن الوكالة تأكدت، في 17 نوفمبر، من أن محطة إنتاج الماء الثقيل في إيران تواصل

عملها وأن المخزون الإيراني من هذه المادة يشكل 131.5 طن.

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت إيران عن بدء "المرحلة الرابعة" من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ردا على ما تصفه طهران بعدم تنفيذ الدول الغربية التزاماتها تجاه إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق من جانب واحد، في مايو 2018.