ترحيل الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية إلى أمريكا

أعلنت المحكمة العليا بإسبانيا إنها سترحل الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية،هوجو كارفاخال، إلى الولايات المتحدة. وأوضحت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الإثنين أن قرار المحكمة جاء مغايرًا لقرار كانت قد اتخذته في وقت سابق برفض طلب الترحيل. جاء مغايرًا لقرار كانت قد اتخذته في وقت سابق برفض طلب الترحيل.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن كارفاخال - الذي كان حليفًا لرئيس فنزويلا الاشتراكي الراحل، هوجو تشافيز - مدرج على قائمة المطلوبين من جانب السلطات الأمريكية على خلفية مزاعم تتعلق بتجارة المخدرات، وهي الاتهامات التي قد نفاها كارفاخال سابقًا. - الذي كان حليفًا لرئيس فنزويلا الاشتراكي الراحل، هوجو تشافيز - مدرج على قائمة المطلوبين من جانب السلطات الأمريكية على خلفية مزاعم تتعلق بتجارة المخدرات، وهي الاتهامات التي قد نفاها كارفاخال سابقًا.

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