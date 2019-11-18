أمير الكويت يتلقى رسالة شفوية من رئيس موريتانيا

تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة شفوية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

ونقل الرسالة الشفوية إلى أمير الكويت بقصر بيان اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ

صباح الخالد الحمد الصباح.وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية، التقى خلالها أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.