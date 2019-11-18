حدادًا على الشيح سلطان بن زايد آل نهيان.. تنكيس الأعلام في الإمارات 3 أيام

أعلنت وزارة شئون الرئاسة الإماراتية مساء اليوم الاثنين تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادًا على الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وكانت الوزارة أكدت مساء اليوم الاثنين وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

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