رئيس دولة الإمارات ينعى شقيقه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات شقيقه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الاثنين.
وجاء في بيان أصدرته وزارة شئون الرئاسة الإماراتية وأوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام
وتعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم الاثنين.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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