ترامب: سأدرس الإدلاء بشهادتي في تحقيق المساءلة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه قد يرغب في الإدلاء بشهادته في تحقيق المساءلة، مؤكدا أنه لم يرتكب أي مخالفة.

ولم يطلب الديمقراطيون بمجلس النواب الذين يقودون التحقيق ترامب علناً للشهادة.

وقال ترامب على تويتر "رغم أنني لم أرتكب أي مخالفة، ولا أحب أن أعطي مصداقية لخدعة الإجراءات القانونية هذه، فأنا أحب الفكرة وسأدرسها من أن أجل أن أعيد للكونجرس تركيزه مرة أخرى".

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وفي وقت سابق اليوم، هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مسؤولة حكومية من المقرر أن تدلي بشهادتها علناً خلال الأسبوع الجاري، في إطار تحقيق مساءلة الرئيس.

وشهدت جينيفر ويليامز في جلسة سرية، وقالت إنها قلقة من أن المكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي في 25 يوليو الماضي بلغت مبلغاً "غير عادي وغير مناسب" بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن، منافسه المحلي.