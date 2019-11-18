كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم سرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إيران أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، فهي

تقوم بتخصيب اليورانيوم سرا.

وأوضح بومبيو، خلال كلمته، مساء الاثنين، أن الحل يكمن في عقد مفاوضات شاملة مع إيران تشمل أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم للاستقرار في العراق، منوها بأنه سيتم استخدام القدرات الأمريكية لمحاسبة الأشخاص الذين ينهبون الموارد العراقية.

وأكد بأنه سيتم منع أي تدخل إيراني في العراق.

ونوه بأن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تعارض القانون الدولي، معلنا تشجيع حل القضية الفلسطينية من خلال المفاوضات.