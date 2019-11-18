كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: بومبيو سيعلن عدم اعتبار أمريكا المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول أمريكي، إن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، سيعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي.

وأفادت مصادر اعلامية أن الإعلان الرسمي الأمريكي سيصدر في وقت لاحق، اليوم الإثنين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تعارض القانون الدولي.

ويذكر أن طالب 13 إسرائيليا بارزا، بينهم سفراء سابقون وسياسيون وأكاديميون، أوروبا بفرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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