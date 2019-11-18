الخزانة الأمريكية تكشف عن ضلوع 6 شركات في تمويل أنشطة "داعش"

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الاثنين، عن ضلوع 6 شركات في تمويل أنشطة "داعش" الإرهابي.

وأشارت وزارة الخزانة، إلى أن الشركات الـ 6 تنشط في كل من تركيا وسوريا، وفرضت واشنطن عقوبات على شخصين و3 كيانات تركية على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وفي نهاية أكتوبر، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك إثر عدوان أنقرة على شمال سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى زيارة للولايات المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وسط تجاهل وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، بخلاف الرفض الشعبي لأردوغان في أمريكا، الذي ظهر جليا في غياب المؤيدين أمام مقر إقامته وتكثيف الشرطة الأمريكية من وجودها تخوفا من حدوث مظاهرات ضده.

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ويذكر أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات أيضا على 4 أشخاص ينقلون الأموال من مليشيا الحرس الثوري الإيراني إلى حركة حماس الفلسطينية عبر مليشيا حزب الله الإرهابي المدعوم من إيران.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، في بيان، إن الولايات المتحدة عازمة على قطع الدعم عن حزب الله.

وأضاف أن "سوء سلوك (بنك) جمال ترست يقوض سلامة النظام المالي اللبناني".