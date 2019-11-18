دول مجلس الأمن تطالب المجتمع الدولي خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن، إن المجتمع الدولي تقاعس عن الوفاء بالتزاماته بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

أكدت دول مجلس الأمن، اليوم الاثنين، على ضرورة أن يحظر المجتمع الدولي الأسلحة النووية بالشرق الأوسط.

وأضاف أن التقاعس الدولي تسبب في سياسة الغموض لبعض الدول في المنطقة وهو ما نتج عنه زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط.

من جانبه قال مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة يوسف عبدالكريم بوجيري إنه يجب على دول المنطقة أن تلتزم بحظر الأسلحة النووية لضمان استقرار الشرق الأوسط.

وأكد أن البحرين ستساهم بشكل فعال في جميع مساعي حظر الأسلحة النووية بالمنطقة.

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بدوره قال مندوب العراق لدى الأمم المتحدة إن العالم يواجه مخاطر جسيمة على رأسها انتشار الجماعات الإرهابية



وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي تعزيز الجهود للحفاظ على استقرار الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الفرنسي قد كشف في وقت سابق، الثلاثاء، أنه سيجتمع مع نظيره الأمريكي قبل قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بلندن في 4 من ديسمبر المقبل.

وقال ماكرون على تويتر إنه أجرى "مناقشة ممتازة عبر الهاتف" مع ترامب، وإنهما تحدثا بشأن سوريا وإيران وحلف الأطلسي.

وأضاف "اتفقنا على أمور كثيرة وسنجتمع قبل قمة حلف الأطلسي في لندن".

وكان الرئيس الفرنسي قد قال إن "ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي"، مرجعا ذلك إلى الابتعاد الأمريكي وسلوك تركيا العضو في الحلف.