كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: حظر تجوال في بورتسودان بعد اشتباكات قبلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر في شرق السودان، اليوم الإثنين، حظر تجوال في مدينة بورتسودان بين الخامسة مساءً والخامسة صباحاً.

جاء ذلك القرار بسبب اشتباكات قبلية اندلعت أثناء لقاء جماهيري لاستقبال نائب رئيس الجبهة الثورية، رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داؤود.