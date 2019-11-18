كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: حظر تجوال في بورتسودان بعد اشتباكات قبلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت حكومة ولاية البحر الأحمر في شرق السودان، اليوم الإثنين، حظر تجوال في مدينة بورتسودان بين الخامسة مساءً والخامسة صباحاً.
جاء ذلك القرار بسبب اشتباكات قبلية اندلعت أثناء لقاء جماهيري لاستقبال نائب رئيس الجبهة الثورية، رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داؤود.
وقال شهود عيان إن "القوات النظامية أطلقت أعيرة نارية في الهواء، بعد إحراق مركبات عامة في بورتسودان، قبل أن يسودها الهدوء"، ولم تتضح على الفور أطراف الاشتباكات، وإذا تسببت في خسائر بشرية.
وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد، في تصريح صحافي: "إلى أهلنا في بورتسودان، فوتوا الفرصة على المندسين وأصحاب الغرض الذين يريدون أن يشعلوها ناراً بين القبائل"، واتهم نظام الرئيس المعزول عمر البشير بالتخطيط لما أسماها "فتنة العودة للسلطة".