أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

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أخبار عاجلة الآن || قوات الأمن الإيرانية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين

أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، أن قوات الأمن الإيرانية تستخدم الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة خرمشهر- المحمرة جنوب غربي إيران. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تركيا تستضيف اجتماع سرى بين الحرس الثوري والإخوان

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، وثائق سرية مسربة للاستخبارات الإيرانية، عن اجتماع سري بين الحرس الثوري الإيراني وتنظيم الإخوان من أجل ضرب المصالح السعودية، ووضع إطار عمل للتعاون فيما بينهما بالمنطقة. أخبار عالمية عاجلة اليوم || التحالف: ميليشيا الحوثي اختطفت قاطرة بحرية

أعلن المتحدث بإسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن مليشيات الحوثي الإرهابية نفذت عملية خطف وسطو مسلح لقاطرة بحرية بجنوب البحر الأحمر.

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