كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المهدي: لا يمكن قبول كيانات غير شرعية بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، إنه

لا يمكن قبول كيانات غير شرعية أو أي سلاح خارج شرعية الدولة.

وأوضح عبد المهدي، خلال تصريحاته، مساء الاثنين، أن البرنامج الحكومي كان واضحا بمحاربة الإرهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة.

وأغلق محتجون عراقيون مرة أخرى مدخل ميناء "أم قصر" العراقي للسلع بالقرب من مدينة البصرة، ومنعوا الموظفين والناقلات من الدخول إليه، مما أدى لإيقاف عمليات النقل بنسبة 50%.