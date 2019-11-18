كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المهدي: لا يمكن قبول كيانات غير شرعية بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح عبد المهدي، خلال تصريحاته، مساء الاثنين، أن البرنامج الحكومي كان واضحا بمحاربة الإرهاب ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة.
وأغلق محتجون عراقيون مرة أخرى مدخل ميناء "أم قصر" العراقي للسلع بالقرب من مدينة البصرة، ومنعوا الموظفين والناقلات من الدخول إليه، مما أدى لإيقاف عمليات النقل بنسبة 50%.
وقالت مصادر في أم قصر، الميناء الرئيسي للعراق على الخليج، إنه إذا استمر التوقف حتى بعد ظهر اليوم الاثنين فستتوقف العمليات تماما. وتم إغلاق الميناء مسبقا من 29 أكتوبر إلى 9 نوفمبر، مع استئناف قصير للعمليات بين 7 و9 نوفمبر.
ويتلقى الميناء واردات الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر التي تغذي سكان هذه الدولة العربية التي تعتمد إلى حد كبير على المواد الغذائية المستوردة.
وفي وقت سابق، صرح متحدث باسم رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إن غلق ميناء أم قصر الرئيسي في العراق من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة كلف البلاد أكثر من 6 مليارات دولار حتى الآن.
وقامت قوات الأمن المنتشرة على الجانب الآخر من الجسر بإقامة حواجز خرسانية لمنع المتظاهرين من الدخول إلى المنطقة.
وشوهد متطوعون يوزعون الطعام والمشروبات على المحتجين، أمس الأحد، ويسيطر المتظاهرون الآن على ثلاثة جسور تؤدي مباشرة إلى المنطقة الخضراء.
وكان المحتجون قد استولوا على جزء من جسر السنك وساحة الخلاني في اليوم السابق بعد اشتباكات عنيفة.
كما تواجدوا على جسر الجمهورية المحاذي لساحة التحرير، مركز الحركة الاحتجاجية.
وانسحبت قوات الأمن العراقية من ساحة الخلاني بعد إطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون هدم حاجز خرساني يمنع الدخول إلى الساحة أمس السبت.